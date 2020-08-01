96 yaşında üniversiteden mezun oldu

İtalya'nın Palermo kentinde yaşayan 96 yaşındaki Giuseppe Paterno, gençlik çağlarında yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle üniversite eğitimini alamamıştı.

Giuseppe Paterno ailesiyle birlikte mezuniyetini kutluyor.

"ŞİMDİ YA DA ASLA"

Sicilya'da dünyaya gelen Paterno, fakir bir gençlik geçirdiğini ve daha sonra İkinci Dünya Savaşı'na katıldığı için üniversite okuyamadığını belirterek "2017 yılında 'şimdi ya da asla' diyerek üniversiteye gitmeye karar verdim" dedi.



İKİ BÖLÜMDEN MEZUN OLDU

Palermo Üniversitesi Tarih ve Felsefe bölümlerinden başarıyla mezun olan 96 yaşındaki adam, üniversiteye girdiğinde tek çekincesinin akademisyenlerin tavrı olduğunu ifade ederek "Benim yaşındaki birine öğrenci olarak nasıl davranacaklarını çok merak ettim ancak beni diğer öğrencilerden ayrı tutmadılar" dedi.

Giuseppe Paterno, 2017 yılında girdiği Palermo Üniversitesi'nden corona virüs pandemisine rağmen 2020 yılında başarıyla mezun oldu.