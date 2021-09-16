99 milyon yıllık fosilde yavrularını koruyan anne örümcek bulundu

Fosilleşmiş Birmanya amberi numuneleri üzerine yapılan yeni bir çalışma, yaklaşık 360 milyon yıl önce gerçekleşen karbon çağında görülen örümceklerle ilgili iki farklı detayı ortaya çıkardı.

Araştırmayı yapan Kansas Üniversitesi’nden Emeritus Profesör Paul Selden, numunelerden birinde Lagonomegopidae ailesine ait dişi bir örümceğin yumurtlayacakmış gibi bir yumurta kesesi ağı ördüğünü gördüklerini aktardı. Buna göre, milyonlarca yıl önce yaşayan örümceklerin günümüzde yaşayan akrabalarının bir ağaç kütüğü üzerindeki çatlağa yerleşmesi gibi bir davranış gösterdikleri anlaşıldı.



Diğer numunede ise, dişi bir örümceğin kısa süre önce doğan yavrularını bir yumurta kesesiyle tehlikeden korumaya çalıştığı görüldü. Bilgisayarlı tomogragrafiyle fosilin detaylarını inceleyen araştırmacılar, örümceklerin küçük gözlerinin ve diğer pek çok detayının üç boyutlu olarak incelendiğini belirttiler.



Başlarının iki kenarında bulunan iri gözleriyle kolayca ayırt edilebilen bir örümcek türü olan Langonomegopidae, zıplayan modern örümceklere benzeseler de birbirleriyle ilgisi bulunmuyor.



FOSİLLERDE NADİREN RASTLANIYOR



Örümcekler anne bakımının rastlandığı bir tür olarak bilinmesine rağmen fosillerde somut olarak buna çok nadiren rastlanıyor. Türün başlangıcından beri örümceklerde anne bakımının olduğunu tahmin ettiklerini söyleyen Prof. Selden, yaklaşık 100 milyon yıl önceki bir fosille bunun fiziksel bir kanıtını bulmanın harika olduğunu aktardı.



Uzmanlar, ebeveyn bakımının evriminin hayvanların kendi çevrelerine uyum sağlamaları, yavrularının sağlığı ve geleceğe birer ebeveyn bırakarak soyun devamını sağlamaları adına önem arz ettiğini belirtti.