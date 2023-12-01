AA kameramanı Muntasır es-Savvaf, İsrail hava saldırısında hayatını kaybetti

Anadolu Haber Ajansı (AA), Gazze'de görev yapan kameramanı Muntasır es-SavvaF'ın, İsrail hava saldırısında hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.

