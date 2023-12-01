AA kameramanı Muntasır es-Savvaf, İsrail hava saldırısında hayatını kaybetti

Anadolu Haber Ajansı'nın (AA) Gazze'de görev yapan kameramanı Muntasır es-Savvaf, İsrail hava saldırısında hayatını kaybetti.

AA kameramanı Muntasır es-Savvaf, İsrail hava saldırısında hayatını kaybetti
Gazze'de bir haftadır devam eden insani ara sona erdi

Gazze'de bir haftadır devam eden insani ara sona erdi

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Anadolu Haber Ajansı (AA), 'de görev yapan kameramanı Muntasır es-SavvaF'ın, hava saldırısında hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.

AA kameramanı Muntasır es-Savvaf, İsrail hava saldırısında hayatını kaybetti - 1

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.

İsrail ordusu bu sabah “insani aranın” sona ermesinin hemen ardından Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını yeniden başlattı.

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