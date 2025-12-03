AB, 2027 yılına kadar Rus gazı kullanmayacak

Avrupa Birliği kurumları, Rusya’dan yapılan tüm doğal gaz ithalatının 2027 sonbaharına kadar tamamen yasaklanmasını öngören düzenleme üzerinde uzlaşmaya vardı.

Avrupa Parlamentosu’nun daha erken bir tarih için baskı yaptığı müzakerelerde varılan anlaşma, AB Konseyi ile Parlamento arasında bir “uzlaşma” metni niteliği taşıyor.

AB Konseyi’nin açıklamasında, “Konsey Dönem Başkanlığı ile Avrupa Parlamentosu temsilcileri, Rus doğal gazı ithalatının aşamalı olarak sonlandırılmasına ilişkin düzenleme üzerinde geçici bir anlaşmaya varmıştır.” denildi.

Açıklamada, adımın “Rusya’nın enerji arzını bir silah olarak kullanmasına karşı AB’nin bağımlılığını sona erdirmeyi ve Avrupa enerji piyasasında oluşan ağır etkileri gidermeyi hedeflediği.” vurgulandı.

AŞAMALI YASAK TAKVİMİ

Uzun vadeli sözleşmelere yönelik yasak, boru hattıyla taşınan gaz için en geç 1 Kasım 2027, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) için ise 1 Ocak 2027 itibarıyla uygulanacak.

Kısa vadeli sözleşmelerde ise yasak, LNG için 25 Nisan 2026, boru hattı gazı için 17 Haziran 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.