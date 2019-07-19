Avrupa Birliği (AB), Türkiye'deki Suriyelileri desteklemek için taahhüt ettiği 6 milyar euro'luk desteğin ancak 2,35 milyar euro'luk kısmını aktardı.



AB Komisyonu, Türkiye'deki Suriyelilerin desteklenmesine yönelik mali yardım programına (FRIT) ilişkin açıklama yayınladı.



Açıklamada, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıları desteklemek için kurulan fona sağlık, sosyo ekonomik destek ve belediye altyapısı gibi alanlara harcanmak üzere 1,41 milyar euro'luk kaynağın tahsis edildiği bildirildi.



Türkiye'deki sığınmacıları desteklemek için 2016 yılında kurulan toplam 6 milyar euro'luk fona şimdiye kadar 5,6 milyar euro tahsis edildiğine dikkat çekilen açıklamada, fon kapsamında 3,5 milyar euro'luk sözleşme imzalandığı ve projelere 2,35 milyar euro'luk ödeme gerçekleştirildiği belirtildi.



Açıklamada, fon kapsamında 80'in üzerinde projenin gerçekleştirildiği kaydedildi.



SÜREÇ



AB, 29 Kasım 2015'te düzenlenen Türkiye-AB Zirvesi'nde, Türkiye'deki Suriyeliler için 3 milyar euro'luk fon sağlamayı taahhüt etmişti. 18 Mart'taki zirvede ise 3 milyar euro'luk ek fonun hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştı.



Fonların, Türkiye'deki Suriyelilerin sağlık, eğitim, altyapı, gıda ve diğer ihtiyaçları için geliştirilecek projelere harcanması karara bağlanmıştı.



Dünyada en fazla sayıda sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye, AB'nin Türkiye'deki Suriyelilere yönelik mali yardımını yeterince hızlı aktarmamakla itham ediyor.

