AB aşı pasaportunu planı açıkladı

Avrupa Komisyonu bugün yapacağı toplantıda, bir kişinin Covid-19'a karşı aşı olduğuna, virüsü atlattığına veya virüsü taşıdığına dair kanıt sağlaması amacıyla aşı pasaportu çıkarma teklifini Avrupa Meclisi’ne sundu.



Avrupa Birliği ülkelerinin komiser adı verilen birer üye ile temsil edildikleri Avrupa Komisyonu’nda görüşülecek "Dijital yeşil sertifika" olarak adlandırılan pasaport ile AB üye ülke vatandaşlarının bu yaz ücretsiz seyahatine izin verilmesi ve zor günler geçiren turizm sektörünün desteklenmesi amaçlanıyor.



Avrupa Komisyonu, AB vatandaşlarının AB bloğu içinde uçuş yapmalarına veya herhangi bir ulaşım aracıyla geçişlerine olanak sağlamak amacıyla; aşılama, Covid-19 testleri ve hastalığı geçirip geçirmedikleri hakkındaki bilgileri birleştirecek bir "dijital yeşil sertifika" önerdi.



Aşı pasaportunun faaliyete geçmesi için Avrupa Parlamentosu ve üye ülkeler tarafından onaylanması gerekirken Komisyon, onayın yaz sezonu için Haziran ayında verileceğini umduğunu belirtti.



TURİZM ÜLKELERİ İSTİYOR, ALMANYA VE BELÇİKA KARŞI ÇIKIYOR



Bununla birlikte AB ülkeleri içerisinde gelirinin önemli bir kısmını yaz turizmi oluşturan İspanya, Yunanistan ve Portekiz öneriyi memnuniyetle karşılarken, Belçika, Almanya, İsveç ve Danimarka aşıyı reddeden veya olmayanlara karşı ayrımcılık yapılmaması konusunda uyarıda bulundu.



Bugün görüşülmeye başlanacak öneride, AB liderleri arasında seyahat sertifikalarına hangi haklar verileceği konusunda hararetli bir tartışmaya yaşanması beklenirken, aşı tedariğinde yaşanan sorunlar sebebiyle birçok AB ülkesinde aşılama kampanyalarının yavaş bir başlangıç yapması ülkeleri konu üzerinde ayrıntılı bir görüşme yapmaya itiyor.



KİŞİSEL BİLGİLERDEN ÜYE DEVLETLER SORUMLU OLACAK



İçişleri Komiseri Ylva Johansson ise aşı pasaportu ile ilgili detaylar hakkında açıklamalarda bulundu. Johansson, “Veriler merkezi bir veritabanında tutulmayacak ve Üye Devletler, pasaport sahibinin adı, kullanılan aşının türü, aşılama tarihi, herhangi bir test sonucu gibi gerekli verilerin sağlanması ve saklanmasından ve kişilerin dokunulmazlığından sorumlu olacaktır” dedi.



RUS VE ÇİN AŞILARI İLE İLGİLİ KARARI HER DEVLET KENDİSİ VERECEK



İçişleri Komiseri Ylva Johansson, “Tüm Üye Devletlerin aşı pasaportunu uygulamaları beklenmektedir ancak Rus ve Çin aşıları gibi AB'de (henüz) tanınmayan aşılarla aşılanmış vatandaşlara izin verilip verilmeyeceğine her Devletin kendisinin karar vermesi gerekecektir” ifadelerini kullandı.



ÖNERİ ACİL BİR MESELE OLARAK KABUL EDİLMELİ’



Avrupa Parlamentosu üyelerinden Manfred Weber yaptığı basın açıklamasında, “Avrupa'da aşılama arttığına göre, serbest dolaşım ve seyahat hakkına geri dönme perspektifine sahip olmalıyız” derken, “Aşı belgesi bunu yapmanın iyi bir yoludur. Ancak ne yazık ki, bunu tartışırken zaten aylarımızı kaybettik. Önerinin acil bir mesele olarak kabul edilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.



İç Pazarlardan Sorumlu Komisyon Üyesi Thierry Breton, bu hafta sonu Fransız televizyonunda yaptığı açıklamada, vatandaşlar için dijital sertifikanın akıllı telefonlarındaki bir QR kodundan veya basılı bir versiyonundan oluşacağını söyledi.



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise geçtiğimiz günlerde, uluslararası seyahatlerin ön koşulu olarak aşı sertifikası talep etmemeyi tavsiye etmişti.