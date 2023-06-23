AB: Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki artan gerilimi yakından izliyoruz

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, iki ülke sınırında her gün silahların ateşlendiğine yönelik olayların bildirildiği aktarıldı.



Benzer olayların Karabağ'daki temas hattında da meydana geldiği belirtilen açıklamada, Laçın Koridoru'nda 15 Haziran'dan beri geçişlerin çoğunun engellendiği ileri sürülerek bunun endişe verici olduğu, olası bir insani kriz endişesi yarattığı kaydedildi.



Açıklamada, "Yakın zamanda yapılan bir dizi üst düzey toplantının ardından AB, gerilimin giderilmesi ve karşılıklı kabul edilebilir çözümlerin bulunması için en üst siyasi seviyede çalışmaya devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.



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