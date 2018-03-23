AB Bakanı Çelik: Varna'da AB'den yapıcı bir anlayış bekliyoruz

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, 26 Mart'ta Bulgaristan'ın Varna kentinde yapılacak Türkiye-AB zirvesi öncesinde AB Konseyi sonuç bildirgesinde Türkiye hakkında yer alan ifadeleri kabul etmenin mümkün olmadığını söyledi.



AB Bakanı Ömer Çelik açıklamayı Twitter üzerinden yaptı. Bakan Çelik'in açıklamaları şöyle:



"Biz Varna’ya samimi, iyi niyetli ve yapıcı bir anlayışla gideceğiz. AB tarafını da aynı anlayış içinde görmeyi bekliyoruz. Kıbrıs sorununun çözümü için yapılan Crans Montana görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlandığında bunun sorumlusunun GKRY ve Yunanistan olduğunu bize söyleyenlerin şimdi böyle bir açıklama yapmış olmaları çok talihsiz bir gelişme olmuştur. Ancak, dayanışmanın, hukukiliğin ve hakkaniyetin önüne geçtiği yerde meşruiyetten bahsedilemez. Dayanışma, sadece meşru olduğu zaman anlamlıdır. Biz, 26 Mart Türkiye-AB Zirvesini ilişkilerimizi ileriye götürecek bir önemli bir fırsat olarak görüyoruz. AB tarafından da aynı olumlu ve yapıcı yaklaşımı bekliyoruz. 26 Mart’ta Varna’da yapılacak Türkiye-AB Zirvesinin hemen öncesinde AB Konseyince kabul edilen sonuç bildirgesinde yer alan Türkiye hakkındaki ifadeleri kabul etmemiz mümkün değildir."



AB Konseyi sonuç bildirgesinde Türkiye'nin doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinin "yasadışı" olduğu belirtilerek bu eylemlere son verilmesi istenmişti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 26 Mart'ta Varna'da AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker ile bir araya gelecek.

