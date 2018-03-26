NTV

AB Bakanı Çelik'ten Kurz'a sert tepki

NTV Haber

Dünya

Avrupa Birliği Bakanı ve Maşmüzakereci Ömer Çelik, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un Türkiye ile AB arasında müzakereleri sonlandırma çağrısına tepki gösterdi.

İlişkili Haberler

Twitter'dan açıklamalarda bulunan AB Bakanı Ömer Çelik, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un açıklamaları için "akıl dışı" ifadesini kullandı.

AB Bakanı Çelik, "Her zamanki gibi ciddiye alınacak bir açıklama değil. Kurz Türkiye-AB ilişkilerinin iyileşmesinden niye bu kadar korkmaktadır? Bu konuya ve diğer konulara AB yanlısı değil, AB düşmanı ırkçılar gibi yaklaşmasının sebebi nedir?" mesajını paylaştı.

"Kurz gibilere rağmen işimize bakıyoruz" diyen AB Bakanı Ömer Çelik Türkiye'nin dünyanın ihtiyacı olan pozitif gündemleri üretmek için çalıştığını söyledi.

ETİKETLER



NTV'DE ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin