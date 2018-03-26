AB Bakanı Çelik'ten Kurz'a sert tepki

İlişkili Haberler AB ile zirve öncesi Kurz'dan Türkiye karşıtı açıklama

Twitter'dan açıklamalarda bulunan AB Bakanı Ömer Çelik, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un açıklamaları için "akıl dışı" ifadesini kullandı.



AB Bakanı Çelik, "Her zamanki gibi ciddiye alınacak bir açıklama değil. Kurz Türkiye-AB ilişkilerinin iyileşmesinden niye bu kadar korkmaktadır? Bu konuya ve diğer konulara AB yanlısı değil, AB düşmanı ırkçılar gibi yaklaşmasının sebebi nedir?" mesajını paylaştı.



"Kurz gibilere rağmen işimize bakıyoruz" diyen AB Bakanı Ömer Çelik Türkiye'nin dünyanın ihtiyacı olan pozitif gündemleri üretmek için çalıştığını söyledi.