Twitter'dan açıklamalarda bulunan AB Bakanı Ömer Çelik, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un açıklamaları için "akıl dışı" ifadesini kullandı.
AB Bakanı Çelik, "Her zamanki gibi ciddiye alınacak bir açıklama değil. Kurz Türkiye-AB ilişkilerinin iyileşmesinden niye bu kadar korkmaktadır? Bu konuya ve diğer konulara AB yanlısı değil, AB düşmanı ırkçılar gibi yaklaşmasının sebebi nedir?" mesajını paylaştı.
"Kurz gibilere rağmen işimize bakıyoruz" diyen AB Bakanı Ömer Çelik Türkiye'nin dünyanın ihtiyacı olan pozitif gündemleri üretmek için çalıştığını söyledi.
AB Bakanı Çelik'ten Kurz'a sert tepki
NTV HaberDünya
Avrupa Birliği Bakanı ve Maşmüzakereci Ömer Çelik, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un Türkiye ile AB arasında müzakereleri sonlandırma çağrısına tepki gösterdi.
Twitter'dan açıklamalarda bulunan AB Bakanı Ömer Çelik, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un açıklamaları için "akıl dışı" ifadesini kullandı.