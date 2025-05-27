AB bakanlarından 150 milyar euroluk savunma fonuna onay

Polonya Avrupa Birliği (AB) Bakanı Adam Szlapka, AB'nin Rusya'nın olası saldırısı ve ABD'nin Avrupa kıtasına yönelik güvenlik taahhütlerine ilişkin şüpheler üzerine oluşturulan 150 milyar euroluk yeni savunma fonunu onayladığını duyurdu.

Kararın önümüzdeki günlerde AB Resmi Gazetesi'nde yayınlanmasının ardından yürürlüğe gireceğini belirten Bakan Szlapka, "Bunun Polonya'nın AB Konseyi Başkanlığı'nın büyük bir başarısı olduğunu düşünüyorum" dedi.

SADECE MACARİSTAN ÇEKİMSER OY KULLANDI

Yalnızca Macaristan'ın çekimser oy kullandığı karar neticesinde oluşturulacak "Avrupa için Güvenlik Eylemi" (SAFE) fonu ile AB ülkeleri ortak savunma projelerine kredi sağlamak amacıyla AB'nin ortak borçlanmasını kullanacak.

Üye ülkelere verilecek krediler Avrupa Komisyonu tarafından alınacak ve AB bütçesinin garantisi altında olacak. Krediler hem askeri teçhizat hem de mühimmat için harcanabilecek, en az iki ülke tarafından sunulan projelere tahsis edilecek. Ancak ilk yıl istisnai olarak bir ülkenin daha önce imzaladığı sözleşmeler için de verilebilecek.

Silah ve mühimmat üreten şirketlerin üretim kapasitelerinin geliştirilmesinde kullanılacak fonların yüzde 65'i Avrupa, Avrupa Ekonomik Alanı Avrupa Serbest Ticaret Birliği ve Ukrayna'dan gelecek projelere tahsis edilecek. Geri kalan yüzde 35'i ise ABD, Güney Kore gibi üçüncü ülkelerden alınacak silahların finansmanında kullanılabilecek.