Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ile Meclis'te gerçekleşen görüşmede Türkiye’nin AB üyeliği başta olmak üzere gündemdeki konular ele alındı.

Büyükelçi Berger, “Türkiye’yi yakından takip ediyoruz. AB üyeliği konusunda her zaman destekliyoruz. Önümüzdeki haftalar çok önemli” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır ise, Türkiye-AB ilişkilerinin en iyi günlerini yaşamadığını belirtti.

Bozkır, "AB komiserleri ve siyasileriyle, bu ilişkinin tekrar nasıl eski güçlü günlerine döndürülebileceği konusunda temaslarımızı yoğunlaştıracağız" ifadelerini kullandı.