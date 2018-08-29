Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ile Meclis'te gerçekleşen görüşmede Türkiye’nin AB üyeliği başta olmak üzere gündemdeki konular ele alındı.
Büyükelçi Berger, “Türkiye’yi yakından takip ediyoruz. AB üyeliği konusunda her zaman destekliyoruz. Önümüzdeki haftalar çok önemli” ifadelerini kullandı.
Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır ise, Türkiye-AB ilişkilerinin en iyi günlerini yaşamadığını belirtti.
Bozkır, "AB komiserleri ve siyasileriyle, bu ilişkinin tekrar nasıl eski güçlü günlerine döndürülebileceği konusunda temaslarımızı yoğunlaştıracağız" ifadelerini kullandı.
AB Büyükelçisi Berger'den Türkiye'ye destek
NTV HaberDünya
Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ile görüştü. Berger Türkiye'nin AB üyeliğine destek oldukları mesajını verdi.
Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ile Meclis'te gerçekleşen görüşmede Türkiye’nin AB üyeliği başta olmak üzere gündemdeki konular ele alındı.