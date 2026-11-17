Avrupa Birliği (AB), ABD ile İran arasındaki savaşın yarattığı enerji şokuna rağmen Euro Bölgesi ekonomisinin bu yıl beklenenden daha dirençli kaldığını bildirdi.

Avrupa Komisyonu, 21 üyeli ortak para birimi bölgesinde gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) 2026 yılında yüzde 1,2 artacağını öngörüyor.

İlkbahar döneminde bu büyümenin yüzde 0,9 seviyesinde kalacağı tahmin ediliyordu.

Komisyon, Euro Bölgesi ekonomisinin gelecek yıl da yüzde 1,2 oranında büyüyeceğini hesaplıyor.

Brüksel ise bu iyimser tabloya eşlik eden iki büyük riske, üye ülkeler arasındaki derin mali ayrışmalara ve artan borç yüküne dikkat çekiyor.

AB'nin ekonomiden sorumlu Komiseri Valdis Dombrovskis, Fransa ve Belçika'nın kamu borcu ile bütçe açığı seviyelerini düşürmesi gerektiği uyarısını yaptı.

AB kurallarına göre yıllık bütçe açığının GSYİH'nin yüzde 3'ünü, kamu borcunun ise yüzde 60'ını aşmaması gerekiyor.

Hem Fransa hem de Belçika'da bütçe açığı GSYİH'nin yüzde 5'inin, kamu borcu ise yüzde 110'unun üzerinde seyrediyor ve her iki ülke de artan siyasi çalkantılarla karşı karşıya.

Brüksel'de gazetecilere konuşan Dombrovskis, "Fransa ve Belçika devlet tahvillerine yeterli talep görüyoruz, bu nedenle yakın bir finansal istikrar sorunu beklemiyoruz" dedi.

Dombrovskis, iki ülkenin yükselen borçlanma maliyetlerine atıfla "Ancak bu getiri farkı seviyelerinde bütçe açığı ve borcun düşüş eğilimine sokulmasını sağlamak açıkça önem taşıyor" diye ekledi.