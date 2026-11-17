AB büyüme tahminini yükseltti, Fransa ve Belçika'yı uyardı
17.11.2026 16:24
Her iki ülke de artan siyasi çalkantılarla karşı karşıya.
Avrupa Birliği, İran savaşına rağmen Euro Bölgesi büyüme tahminini yüzde 1,2'ye çıkardı; Fransa ve Belçika'yı yüksek borç konusunda uyardı.
Avrupa Birliği (AB), ABD ile İran arasındaki savaşın yarattığı enerji şokuna rağmen Euro Bölgesi ekonomisinin bu yıl beklenenden daha dirençli kaldığını bildirdi.
Avrupa Komisyonu, 21 üyeli ortak para birimi bölgesinde gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) 2026 yılında yüzde 1,2 artacağını öngörüyor.
İlkbahar döneminde bu büyümenin yüzde 0,9 seviyesinde kalacağı tahmin ediliyordu.
Komisyon, Euro Bölgesi ekonomisinin gelecek yıl da yüzde 1,2 oranında büyüyeceğini hesaplıyor.
Brüksel ise bu iyimser tabloya eşlik eden iki büyük riske, üye ülkeler arasındaki derin mali ayrışmalara ve artan borç yüküne dikkat çekiyor.
AB'nin ekonomiden sorumlu Komiseri Valdis Dombrovskis, Fransa ve Belçika'nın kamu borcu ile bütçe açığı seviyelerini düşürmesi gerektiği uyarısını yaptı.
AB kurallarına göre yıllık bütçe açığının GSYİH'nin yüzde 3'ünü, kamu borcunun ise yüzde 60'ını aşmaması gerekiyor.
Hem Fransa hem de Belçika'da bütçe açığı GSYİH'nin yüzde 5'inin, kamu borcu ise yüzde 110'unun üzerinde seyrediyor ve her iki ülke de artan siyasi çalkantılarla karşı karşıya.
Brüksel'de gazetecilere konuşan Dombrovskis, "Fransa ve Belçika devlet tahvillerine yeterli talep görüyoruz, bu nedenle yakın bir finansal istikrar sorunu beklemiyoruz" dedi.
Dombrovskis, iki ülkenin yükselen borçlanma maliyetlerine atıfla "Ancak bu getiri farkı seviyelerinde bütçe açığı ve borcun düşüş eğilimine sokulmasını sağlamak açıkça önem taşıyor" diye ekledi.
FRANSA YAVAŞLIYOR, ALMANYA BÜYÜME TAHMİNİNİ İKİYE KATLIYOR
AB'nin en büyük iki ekonomisi olan Almanya ve Fransa'nın büyüme beklentileri arasında belirgin bir kopuş yaşanıyor.
Almanya ekonomisinin bu yıl, ilkbaharda öngörülen yüzde 0,6'lık oranın iki katından fazla artarak yüzde 1,3 büyümesi bekleniyor.
Fransa'nın ise ilkbaharda tahmin edilen yüzde 0,8'in oldukça altında kalarak 2026'da yalnızca yüzde 0,4 büyüyeceği öngörülüyor.
Komisyon, gelecek yıl Almanya için yüzde 1,0, Fransa için ise yüzde 0,6 büyüme tahmin ediyor.
AB'nin ikinci büyük ekonomisi olan Fransa'da Başbakan Sebastien Lecornu, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un merkez ittifakının çoğunluğu kaybettiği parlamentoda 2027 yılı bütçesini geçirmekte zorlanıyor.
Uluslararası yatırımcıların Fransa'nın borç seviyesine yönelik yaygın kaygıları, ülkenin borçlanma faizlerini Avrupa'daki en yüksek seviyelerden birine taşıdı.
Avrupa Komisyonu, Fransa'nın kamu borcunun 2026'da GSYİH'nin yüzde 119,2'sine, bütçe açığının ise yüzde 5,5'ine ulaşacağını öngörüyor.
AB tahminlerine göre Fransa'nın borcu 2028 yılında GSYİH'nin yüzde 123'ünü aşacak.
Nisan ve Mayıs 2027'de yapılacak iki turlu cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde, seçim sonrasında borcun nasıl azaltılacağına dair soru işaretleri sürüyor.
BELÇİKA'DA BÜTÇE PAZARLIĞI HÜKÜMETİ DÜŞÜREBİLİR
Belçika Başbakanı Bart De Wever, koalisyon ortaklarıyla yeni bir tasarruf bütçesi üzerinde uzlaşmaya çalışıyor.
Anlaşma sağlanamaması halinde hükümetin düşme ihtimali gündemde.
Komisyon verilerine göre Belçika'nın kamu borcu bu yıl GSYİH'nin yüzde 111,2'sine, bütçe açığı ise yüzde 5,2'sine ulaşacak.
AB, Belçika'nın kamu borcunun 2028 yılında GSYİH'nin yüzde 115'ini geçeceğini öngörüyor.
AB yürütme organı, yüksek bütçe açığı nedeniyle inceleme altında tutulan ülkeler dahil üye ülkelerin bütçelerine yönelik tavsiyelerini gelecek hafta açıklayacak.
İRAN SAVŞAI ENFLASYON TAHMİNLERİNİ YUKARI ÇEKTİ
Dombrovskis, yazılı açıklamasında "2026'da Avrupa ekonomisi beklenenden daha iyi tutunuyor ancak bunu çantada keklik göremeyiz ve yalnızca dirençli kalmakla yetinemeyiz" sözlerini kullandı.
Komisyon, 2026'nın ilk üç çeyreğindeki ekonomik büyümenin istikrarlı tüketim ve imalat faaliyetlerini destekleyen mal ihracatındaki keskin toparlanmadan kaynaklandığını belirtti.
ABD'nin Şubat ayı sonunda İran'a karşı başlattığı savaş ise küresel enerji maliyetlerini hızla yükseltti.
Tahran'ın Washington'ın Körfez müttefiklerine yönelik misillemeleri petrol ve doğalgaz arzını ciddi biçimde kısıtladı.
Brüksel, Euro Bölgesi'nde bu yıl yüzde 3,0 olarak öngördüğü enflasyon tahminini yüzde 3,2'ye, 2027 tahminini ise yüzde 2,3'ten yüzde 3,1'e yükseltti.
Ekim ayında yüzde 4,0 ile son üç yılın zirvesine çıkan enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın bu yıl yeni bir faiz artışına gideceği beklentilerini güçlendirdi.
AB, enerji enflasyonunun gelecek yıl yavaşlayacağını ancak yüksek enerji ve gübre maliyetleri ile 2026 yazındaki aşırı hava koşullarının hasadı olumsuz etkilemesi nedeniyle gıda enflasyonunun hızlanacağını bildirdi.
Komisyon, devam eden çatışmaların seyri, küresel enerji piyasaları, jeopolitik gerilimler, ticaret politikaları, finansal piyasa çalkantıları ile teknoloji, güvenlik ve iklim bağlantılı risklerin belirsizlik kaynağı olmayı sürdürdüğünü kaydetti.