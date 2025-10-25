AB, Çin’le nadir element krizinde “her aracı kullanmaya” hazır

Berlin Küresel Diyalog Konferansı’nda konuşan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “Çin son haftalarda bu kritik hammaddeler üzerindeki kontrolünü dramatik biçimde sıkılaştırdı. Eğer müzakereler sonuç vermezse, elimizdeki tüm araçları kullanmaya hazırız” dedi.



Açıklama, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un AB liderlerine, Çin’e karşı birliğin en sert ticari savunma mekanizması olan Anti-Zorlama Aracı’nın (ACI) devreye sokulmasını önermesinin ardından geldi. ACI, AB’ye ekonomik baskı uygulayan ülkelere karşı gümrük tarifeleri, yatırım sınırlamaları ve pazar erişimi engelleri getirme yetkisi veriyor, ancak bugüne kadar hiç kullanılmadı.



"ÖNEMLİ BİR TIRMANIŞ"

AB yetkilileri, ACI’nın devreye alınmasının “önemli bir tırmanış” anlamına geleceğini vurgulasa da, giderek derinleşen nadir element krizi karşısında bu seçeneğin masadan kalkmadığı belirtiliyor.



Sürecin resmen başlaması için Avrupa Komisyonu’nun Çin’in eylemlerini “ekonomik zorlama” olarak tanımlaması ve önerisini 27 üye devleti temsil eden Avrupa Konseyi’ne sunması gerekiyor. Kararın kabulü için ülkelerin yüzde 55’inin onayı gerekiyor.