AB dijital vergi teklifi hazırlıklarını askıya alıyor

Avrupa Birliği (AB), daha geniş kapsamlı minimum küresel vergi anlaşmasına odaklanmak için dijital vergi teklifi çalışmalarının durdurulduğunu bildirdi.



AB Komisyonu Sözcüsü Daniel Ferrie, İtalya’nın Venedik kentinde yapılan G20 Zirvesi’nde daha istikrarlı, sürdürülebilir ve adil bir vergi sistemi için anlaşmaya varıldığını belirterek, “Sürecin başarılı bir şekilde tamamlanması tüm tarafların nihai itici güç oluşturmalarını gerektiriyor. Bu dönemde, AB’nin kendi yeni projesi olan dijital vergi teklifine ilişkin çalışmalarımızı durdurmaya karar verdik” dedi.



İtalya Ekonomi ve Maliye Bakanı Daniele Franco, 10 Temmuz’da yaptığı açıklamada G20 ülkeleri olarak çok uluslu şirketlerin uluslararası vergi düzenlenmeleri konusunda çok önemli bir anlaşmaya vardıklarını bildirmişti.

"ÜLKELER ARASINDAKİ DÜŞÜK VERGİ YARIŞI SONLANACAK"



Franco, mevkidaşlarıyla, çok uluslu şirketlerin faaliyette bulundukları ve kar elde ettikleri yerlerde vergi ödemeleri hususunda mutabık kaldıklarını kaydetmişti.



İtalyan bakan, ekim ayı sonunda yapılacak G20 Liderler Zirvesi'ne kadar üzerinde anlaşmaya vardıkları mekanizmaları devreye almaya niyetli olduklarını vurgulamıştı.



ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise ülkelerin büyük ve kârlı çok uluslu firmaları en az yüzde 15 oranında vergilendirmesine imkan sağlayacak yeni vergi mekanizmasına ilişkin "Anlaşma, ülkeler arasındaki düşük vergi yarışını sonlandıracak" demişti.