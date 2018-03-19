AB dışişleri bakanları Suriye'yi görüşecek

Dış İlişkiler Konsey Toplantısı'nın Suriye oturumu AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini başkanlığında düzenlenecek. Oturuma Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Suriye Özel Temsilcisi Stefan De Mistura da katılacak.

De Mistura, Suriye'deki barış sürecinin Birleşmiş Milletler önderliğinde nasıl canlandırılabileceği konusunda AB Dişişleri Bakanları ile görüş alışverişinde bulunacak.



Türkiye'yi de yakından ilgilendiren bu oturumda AB Dişişleri BakanlarI ayrıca Afrin ile Doğu Guta bölgesine insani yardımların ulaştırılması konusunda Birleşmis Milletler önderliğinde yapılması gereken çalışmaları değerlendirecek.



Dış İlişkiler Konsey Toplantısı, Türkiye saatiyle 11'de başlayacak. Suriye oturumunun ise Türkiye saatiyle 13'de başlaması öngörülüyor. Oturumların ardından Federica Mogherini'nin bir basın toplantısı düzenleyerek, AB'nin hem Afrin hem de Doğu Guta konusundaki ortak görüşünü açıklaması bekleniyor.

