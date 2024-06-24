AB, dondurduğu Rus varlıklarının karından 1,4 milyar avroyu temmuzda Ukrayna'ya gönderecek

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, savaş nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlar çerçevesinde dondurulan Rus varlıklarının işletilmesinden elde edilen gelirin 1,4 milyar avrosunun gelecek ay Ukrayna'ya aktarılması için anlaşmaya varıldığını duyurdu.

AB, dondurduğu Rus varlıklarının karından 1,4 milyar avroyu temmuzda Ukrayna'ya gönderecek

Lüksemburg'da düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından basına açıklamalarda bulunan Borrell, bakanların dondurulan Rus varlıklarından sağlanan gelirin 1,4 milyar avroluk kısmının temmuzda 'ya gönderilmesinde anlaştığını bildirdi.

Borrell, bu tutarın hava savunması ile mühimmat sağlanması ve savunma sanayisinin desteklenmesi amacıyla kullanılacağının altını çizdi.

Bunun konuyu uzun süredir veto eden Macaristan'ın yokluğunda alındığını belirten Borrell, oy birliği gerektiren kararın nasıl alındığıyla ilgili detay vermedi.

Borrell, Macaristan'ın 6,6 milyar avroluk fonun kullanılması konusundaki itirazının sürdüğünü, bunun aşılması için çalışmaların 27-28 Haziran'da yapılacak AB zirvesinde yeniden ele alınacağını kaydetti.

AB, Ukrayna'ya askeri yardımlar için "Avrupa Barış Fonu" adlı bütçe dışı mali fonu kullanıyor.

Ukrayna'nın desteklenmesine karşı çıkan Macaristan, bu fonda biriktirilen 6,6 milyar avronun iletilmesine karşı çıkıyor.

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