AB: Dondurulmuş Rus varlıklarıyla Ukrayna'ya silah alınsın

Financial Times’ın haberine göre, Avrupa Komisyonu’nun üye ülkelere sunduğu belge, bu varlıkların 140 milyar euroluk bir krediye teminat oluşturmasını ve bu kaynağın bir bölümünün Ukrayna savunma sanayisini desteklemeye ayrılmasını öneriyor.

Plana göre, fonların kullanımında AB içindeki savunma sanayi şirketlerine öncelik verilecek, ancak “önemli ek destek sağlamayı taahhüt eden” uluslararası ortaklarla da iş birliği yapılabilecek.



Belgede ayrıca, G7 ülkelerine de çağrı yapılarak, diğer dondurulmuş Rus varlıklarının benzer şekilde Ukrayna’ya destek için kullanılabileceği ve farklı türlerde yardımların artırılması gerektiği vurgulandı.