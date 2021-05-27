AB, Esad rejimine yönelik yaptırımlarını 1 yıl uzattı

Avrupa Birliği (AB), Suriye'deki Esad rejimine yönelik mevcut yaptırımların 1 yıl uzatılmasına karar verdi.

Anadolu Ajansı 27.05.2021 - 17:33

AB, Esad rejimine yönelik yaptırımlarını 1 yıl uzattı

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AB Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, ülkedeki sivil halka yapılan baskı nedeniyle uygulanan kısıtlayıcı tedbirler, 1 Haziran 2022'ye kadar devam edecek.

AB, seyahat yasağı ve varlıkların dondurulmasını içeren yaptırımlarla ilgili listede bulunan ancak hayatını kaybeden 5 kişiyi ise listeden çıkardı. Böylece tedbir uygulanan kişi sayısı 283 oldu. Listede ayrıca 70 kuruluş bulunuyor.

AB'nin Suriye yaptırımları, Esad rejiminin halka yönelik şiddet içeren baskısı nedeniyle 2011'de yürürlüğe girmişti. AB, yaptırımlarla, rejime yakın iş insanlarını ve şirketleri de hedef almıştı.

Bunun dışında petrol ithalatı, belli yatırımların kısıtlanması, Suriye Merkez Bankası'nın AB'deki varlıklarının dondurulması, ülke içindeki baskıda ve iletişimin takibinde kullanılacak ekipman ve teknolojilerin ihracatının kısıtlanması da tedbirler kapsamında bulunuyor. Yaptırımlar, insani yardımların gönderilmesini engellemiyor.

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