AB, Filistin Yönetimi’ne mali desteği artırıyor: “Reform yapmalarını istiyoruz”

İsrail’in ateşkesi bozduğu Gazze Şeridi’ne saldırıları ve işgal altındaki diğer Filistin topraklarına yönelik baskısı sürerken, Avrupa Birliği (AB) merkezi işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde bulunan Mahmud Abbas başkanlığındaki Filistin Yönetimi’ne mali desteğini artıracağını açıkladı.



Avrupa Komisyonu’nun Akdeniz’den Sorumlu Komiseri Dubravka Suica, Reuters haber ajansına verdiği röportajda, AB’nin Filistin Yönetimi’ne olan mali desteğini 1,6 milyar euro değerindeki üç yıllık bir paket ile artıracağını söyledi. Suica, söz konusu mali desteğin Filistin Yönetimi’nde reform ile ele ele gideceğini söyledi.



“REFORM OLMAZSA MUHATAP OLAMAZLAR”



Filistin Yönetimi’ne yönelik “yolsuzluk ve kötü yönetim” suçlamalarının olduğunun hatırlatıldığı habere göre, Suica, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kendilerini reforme etmelerini istiyoruz çünkü reform olmazsa sadece bizim için değil İsrail için de bir muhatap olmak için yeterince güçlü ve güvenilir olmayacaklardır.”



Suica’nın açıklaması, AB dışişleri bakanları ile aralarında Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa’nın da olduğu üst düzey Filistinli yetkililerin bugün Lüksemburg’da yapacağı ilk “üst düzey siyasi diyalog” öncesinde sarf edildi.



Reuters’ın paylaştığı verilere göre, AB, Filistinlilere en fazla mali destek sağlayan kurum konumunda. AB yetkilileri, Filistin Yönetimi’nin İsrail’in Gazze’ye saldırılarının sona ermesinin ardından Gazze’de de sorumluluk almasını umuyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun hükümeti ise şu ana kadar Gazze’nin Filistin Yönetimi’ne devri fikrine ve AB’nin de desteklediği iki devletli çözüme karşı çıkıyor.



MALİ DESTEK VE REFORMA 620 MİLYON EURO



Filistin Yönetimi’ne sağlanacak mali desteğin detaylarını da paylaşan Avrupa Komisyonu Komiseri Suica, 620 milyon euronun mali destek ile Filistin Yönetimi’nin reformuna, 576 milyon euronun Batı Şeria ve Gazze’nin “direnç ve iyileşmesine” ayrılacağını, 400 milyon euronun ise Avrupa Yatırım Bankası tarafından kredi olarak sağlanacağını söyledi.



AB’nin Filistin Yönetimi’ne olan ortalama desteğinin son 12 senede 400 milyon euroya tekabül ettiğini söyleyen Suica, “Artık Filistin Yönetimi’ne güvenilir bir şekilde yatırım yapıyoruz” dedi.