AB, Filistin’e insani yardıma devam edecek

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar devam ederken, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Filistin’e yapılan mali yardımları gözden geçirme kararı aldı. AB Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, “Komisyon, Hamas'ın hafta sonu İsrail'e karşı gerçekleştirdiği saldırıları kesin bir şekilde kınıyor. Bu olayların ardından Komisyon bugün, AB'nin Filistin'e yaptığı mali yardımın acil olarak gözden geçirilmeye başlandığını duyuruyor. Mevcut güvenlik önlemlerine ek olarak, bu incelemenin amacı, hiçbir AB fonunun dolaylı olarak herhangi bir terör örgütünün İsrail'e karşı saldırı düzenlemesine olanak vermemesini sağlamaktır.’’ ifadeleri kullanıldı.

AB KOŞULLARA GÖRE KARAR VERECEK

AB yardımlarının sahada yaşanacak gelişmelere göre yeniden şekilleneceği vurgulanan açıklamada, “Komisyon, sahadaki değişen koşullar ışığında, Filistin halkına ve Filistin yönetimine yönelik destek programlarının ayarlanması gerekip gerekmediğini de aynı şekilde inceleyecek. Komisyon bu incelemeyi mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirecek ve gerekli her türlü takip eylemini üye devletler ve ortaklarla koordine edecektir.” denildi.