AB fonlarını kötüye kullanmakla suçlanan Danimarkalı milletvekili beraat etti

Danimarka'da, 14 bin 105 dolar değerindeki Avrupa Birliği (AB) fonlarını kötüye kullanmak ve belgelerde tahrifat yapmakla suçlanan milletvekili Morten Messerschmidt beraat etti.

AB fonlarını kötüye kullanmakla suçlanan Danimarkalı milletvekili beraat etti

İlişkili Haberler

AP'deki yolsuzluk şüphesi nedeniyle Yunan milletvekilinin parti üyeliği askıya alındı

AP'deki yolsuzluk şüphesi nedeniyle Yunan milletvekilinin parti üyeliği askıya alındı

AP'deki yolsuzluk skandalında yeni gelişme: Ele geçirilen nakit para 1,5 milyon euro

AP'deki yolsuzluk skandalında yeni gelişme: Ele geçirilen nakit para 1,5 milyon euro

Başkent Kopenhag'daki Frederiksberg Bölge Mahkemesi, Messerschmidt'in suçlandığı davayı görüştü.

Aynı zamanda Halk Partisi'nin başkanı olan Messerschmidt, 2015'te 14 bin 105 dolar değerinde fon almak için AB konferansı düzenleme konusunda yanlış beyanda bulunmaktan suçsuz bulundu.

Messerschmidt, karardan sonra, "Bu çok şey ifade ediyor. Dava, yedi yıldan fazla süredir Danimarka Halk Partisi'nin ve siyasetçi olarak benim üzerime gölge düşürdü" dedi.

KARARA İTİRAZ EDİLEBİLİR

Savcıların karara itiraz edip etmeyeceği bildirilmedi.

Messerschmidt, iddia edilen suçların işlendiği tarihte Avrupa Parlamentosu'nda görev yapıyordu.

Danimarka'da, başka bir mahkeme aynı davada Ağustos 2021'de Messerschmidt'e tecil edilmiş hapis cezası vermişti.

Ancak yargıç daha önce Facebook'ta Messerschmidt'i ve göçmenlik karşıtı Danimarka Halk Partisi'ni eleştiren yorumları beğendiği için Messerschmidt'e yeniden yargılanma hakkı verilmişti.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...