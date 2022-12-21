AB fonlarını kötüye kullanmakla suçlanan Danimarkalı milletvekili beraat etti

Başkent Kopenhag'daki Frederiksberg Bölge Mahkemesi, Messerschmidt'in suçlandığı davayı görüştü.



Aynı zamanda Danimarka Halk Partisi'nin başkanı olan Messerschmidt, 2015'te 14 bin 105 dolar değerinde fon almak için AB konferansı düzenleme konusunda yanlış beyanda bulunmaktan suçsuz bulundu.



Messerschmidt, karardan sonra, "Bu çok şey ifade ediyor. Dava, yedi yıldan fazla süredir Danimarka Halk Partisi'nin ve siyasetçi olarak benim üzerime gölge düşürdü" dedi.

KARARA İTİRAZ EDİLEBİLİR



Savcıların karara itiraz edip etmeyeceği bildirilmedi.



Messerschmidt, iddia edilen suçların işlendiği tarihte Avrupa Parlamentosu'nda görev yapıyordu.



Danimarka'da, başka bir mahkeme aynı davada Ağustos 2021'de Messerschmidt'e tecil edilmiş hapis cezası vermişti.



Ancak yargıç daha önce Facebook'ta Messerschmidt'i ve göçmenlik karşıtı Danimarka Halk Partisi'ni eleştiren yorumları beğendiği için Messerschmidt'e yeniden yargılanma hakkı verilmişti.

