AB, Gazze için 3 bin Filistinli polisi eğitecek

Avrupa Birliği (AB), Gazze Şeridi'nde güvenliğin sağlanması ve istikrarın korunması amacıyla 3 bin kadar Filistinli polis memurunu eğitmeyi planlıyor.

İsminin açıklanmaması kaydıyla AFP ajansına konuşan AB'den bir yetkili, birliğin Batı Şeria'da halihazırda yürüttüğü polis eğitim programına benzer bir şemayı Gazze için de uygulamak istediğini açıkladı.

Yetkili, mevcut ateşkesin kalıcı olması halinde Gazze'yi polis gücüyle istikrara kavuşturma ihtiyacının doğacağını belirtti.

Eğitim programı, Avrupa Birliği'nin bölgedeki uzun vadeli güvenlik çabalarının bir parçası olarak, Gazze'deki Hamas yönetimiyle bağlantısı olmayan polis memurlarını kapsayacak.

EĞİTİM GAZZE DIŞINDA VERİLECEK

Brüksel'deki kaynaklara göre, Gazze'de halen Filistin Yönetimi'nin bordrosunda bulunan yaklaşık 7 bin polis memuru yer alıyor.

Yetkili, bu personelin birçoğunun emekli olduğunu veya çalışamayacak durumda bulunduğunu, ancak yaklaşık 3 bin kişinin eğitime tabi tutulabileceğini ifade etti.

Eğitim faaliyetlerinin Gazze Şeridi dışında gerçekleştirileceği bilgisi paylaşıldı.

Avrupa Birliği, 2006 yılından bu yana Batı Şeria'da yaklaşık 13 milyon euro bütçeli bir polis eğitim misyonunu finanse ediyor.

AB DIŞİŞLERİ BAKANLARI BRÜKSEL'DE BİR ARAYA GELİYOR

Diğer yandan AB dışişleri bakanları, söz konusu eğitim teklifini yarın Brüksel'de yapılacak görüşmelerde masaya yatıracak.

Birlik aynı gün, aralarında Arap ülkelerinin de bulunduğu yaklaşık 60 heyetin katılımıyla bir Filistin bağışçılar konferansına ev sahipliği yapacak; İsrail ise toplantıda yer almayacak.

Yetkili, konferansın katılımcılara Filistin Yönetimi tarafından hayata geçirilen reformlardaki ilerlemeyi değerlendirme fırsatı sunacağını kaydetti.

Filistin Yönetimi'nin ana finansal destekçisi konumundaki AB, gelecekteki yardımları reform şartına bağlamış durumda.

Brüksel, bu reformları, Avrupa'nın uzun süredir savunduğu iki devletli çözüm sürecinde Otorite'nin rolünü oynayabilmesi için elzem görüyor.

Birlik, İsrail'i destekleyen ülkeler ile Filistinlilere daha yakın duran ülkeler arasındaki görüş ayrılıkları nedeniyle Gazze'deki iki yıllık savaş boyunca etkili bir rol oynamakta zorlanmıştı.

ABD'NİN İSTİKRAR GÜCÜ PLANI

Hafta başında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, ABD tarafından hazırlanan ve Başkan Donald Trump'ın Gazze planını destekleyen tasarıyı kabul etmişti.

İlgili karar, İsrail ve Mısır ile birlikte çalışacak uluslararası bir gücün oluşturulmasını ve yeni eğitilmiş Filistin polisinin sınır bölgelerinin güvenliğini sağlamasını öngörüyor.

Karar metninde, Gazze'de faaliyet gösterecek Uluslararası İstikrar Gücü'nün (ISF) kurulması ve yetkilendirilmesi maddesi dikkat çekiyor.

ISF, katılımcı devletler tarafından sağlanacak kuvvetlerle, Mısır ve İsrail ile yakın istişare içinde görev yapacak.

Gücün görev tanımı içerisinde sınır güvenliğini sağlamak, Gazze'nin silahsızlandırılmasını denetlemek, sivilleri korumak ve insani operasyonlara destek vermek yer alıyor.

ABD'nin tasarısında, Başkan Trump'ın 20 maddelik planı ile ABD, Türkiye, Katar ve Mısır'ın imzaladığı Şarm el-Şeyh planına atıfta bulunuluyor.

Süreç, uluslararası hukuki statüye sahip "Barış Kurulu" adı verilen bir yapılanma şemsiyesi altında yürütülecek.

Karara göre Barış Kurulu ve ona bağlı uluslararası sivil ve güvenlik varlıklarının yetkisi 31 Aralık 2027 tarihine kadar sürecek; Konsey bu süreyi uzatabilecek.

Metinde, Filistin Yönetimi'nin reform programını eksiksiz uygulaması ve Gazze'nin yeniden inşasının belirli bir noktaya gelmesi halinde, Filistin'in devletleşmeye giden yolunun açılabileceği ifade ediliyor.

Gazze'nin silahsızlandırılması kapsamında askeri altyapıların yıkılması, silahların kalıcı olarak devre dışı bırakılması ve yeniden inşanın engellenmesi hedefleniyor.

Bölgeye insani yardımların BM, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve Kızılay gibi kuruluşlar aracılığıyla ulaştırılması, yeniden imar sürecinde ise Dünya Bankası'nın rol alması planlanıyor.