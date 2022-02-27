AB hava sahası Rus uçaklarına kapatılıyor

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş 4. gününde devam ediyor. İki ülke arasında sıcak çatışma sürerken birçok ülke de Rusya'ya karşı yaptırımlar açıklıyor. Yaptırımların yanında bazı ülkeler Rusya'ya hava sahalarını kapattıklarını da duyurdu.

Yirmiden fazla ülkenin hava sahası kararının ardından AB Komisyonu Başkanı Von Der Leyen, AB hava sahasının oligarkların özel jetleri dahil tüm Rus uçaklarına kapalı olacağını açıkladı.

Von der Leyen, yaptığı açıklamada, AB hava sahasını Rusya'nın havayollarına kapatma kararı aldıklarını belirterek, "Bu, oligarkların özel jetlerini de kapsayacak." dedi.



"Kremlin'in medya makinesini AB'de yasaklayacağız." ifadesini kullanan von der Leyen, Rus devletinin yayın organları Russia Today ve Sputnik ile onların yan kuruluşlarını hedef alacaklarını ifade etti. Von der Leyen, "Artık Putin'in savaşını haklı çıkarmak için yalanlarını yayamayacaklar." diye konuştu.

Almanya Ulaştırma Bakanlığı, Almanya hava sahası ve havaalanlarının Rus uçaklarına üç ay boyunca kapatılacağını açıkladı. İnsani yardım uçalarının bu yasağın dışında tutulacağı belirtildi. Almanya'nın ardından İtalya'da hava sahasını Rus uçaklarına kapattı.

Hollanda'da bu akşam itibariyle hava sahasını Rus uçaklarına kapatacağını açıkladı. Hollanda Altyapı ve Su İşleri Bakanı Mark Harbers, kararı sosyal medyada hesabından duyurdu.



Harbers, "Hollanda hava sahasında gereksiz ve vahşi şiddet uygulayan bir rejime yer yoktur. Hollanda bu nedenle bu akşam hava sahasını Rus uçaklarına kapatmaya hazırlanıyor" ifadesini kullandı.



Fransa Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Fransa'da bu akşamdan itibaren hava sahasını bütün Rus uçaklarına ve havayolu şirketlerine kapatacak.

Son olarak Norveç, Kanada ve İspanya, Portekiz ve Makedonya da hava sahasını rus uçaklarına kapatacağını duyurdu.

BELÇİKA

Belçika Başbakanı Alexander de Croo, ülke hava sahasını Rus uçaklarına kapatma kararı aldı.



De Croo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Belçika hava sahasının tüm Rus uçaklarına kapatıldığını belirterek "Uçaklar, insanları birbirine bağlayanlara açıklar, vahşice saldırmaya çalışanlara değil." ifadesini kullandı.



Belçika Başbakanı daha önce de Ukrayna'nın askeri yardım talebine karşılık vereceklerini bildirmiş, bu kapsamda 2 bin otomatik silah ve 3 bin 800 ton yakıt gönderileceğini açıklamıştı.



Belçika'nın ayrıca gelecek dönemde de NATO gücü kapsamında Romanya'ya 300 asker göndereceği kaydedilmişti.

DANİMARKA DIŞİŞLERİ BAKANI: HAVA SAHASINI RUSYA'YA KAPATMAYA HAZIRLANIYORUZ



Bugün öğlen saatlerinde Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod, devlet televizyonu DR'ye yaptığı açıklamada, Rus uçaklarının hava sahasını kullanmasını yasaklamaya hazırlandıklarını belirtti.



Kofod, "Hava sahamızı Rusya'ya kapatma gücümüz var ve buna hazırlanıyoruz. Ukrayna işgalini durdurmak için (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in gücünü çökertmeliyiz" dedi.

İsveç Avrupa Birliği (AB) Bakanı Hans Dahlgren de Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle İsveç'in hava sahasını Rus uçaklarına kapatacağını söyledi.



Dahlgren, AB ülkelerinin tamamının hava sahasını Rusya'ya kapatması için baskı yapacaklarını da sözlerine ekledi.



Finlandiya, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle ülkenin hava sahasını Rus uçaklarına kapatma kararı aldı.



FİLANDİYA



Avrupa basınına yansıyan haberlere göre, Finlandiya Ulaştırma Bakanı Timo Harakka, sosyal medya hesabından, Finlandiya'nın, Rus uçaklarının ülkesinin hava sahasını kullanmasını yasaklamaya hazırlandığını açıkladı.



Söz konusu yasağın "kısa bir süre sonra" yürürlüğe gireceğini belirten Harakka, net tarih vermedi.



Finlandiya'nın Rusya ile 1300 kilometrelik sınırı bulunuyor.

RUSYA BAZI ÜLKELERE HAVA SAHASINI KAPATTI

İngiltere, Bulgaristan, Çekya, Polonya, Romanya, Slovenya, Letonya, Litvanya ve Estonya, hava sahalarını Rusya'ya kapatma kararı almıştı.



Rusya da cevaben İngiltere, Bulgaristan, Çekya, Polonya ve Romanya'ya hava sahasını kapatmıştı.