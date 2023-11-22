AB hidrojen yatırımlarını artırmak istiyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Avrupa Hidrojen Haftası nedeniyle Brüksel'de düzenlenen programın açılışına video konferansla bağlanarak konuştu.



Hidrojen ekonomisinin hızla geliştiğine işaret eden von der Leyen, Avrupa genelinde çok sayıda şehirde ilk hidrojen otobüslerin çalışmaya başladığını anlattı.



Von der Leyen, Rotterdam Limanı'nda 1000 kilometreden fazla bir alana yayılacak hidrojen ağı inşası için çalışmaların başladığını, dünyanın sıvı hidrojenle çalışan ilk uçağının da birkaç hafta önce Slovenya semalarında uçtuğunu anlattı.

HİDROJEN ÇAĞININ ŞAFAĞINDAYIZ



"Temiz hidrojen çağının şafağındayız." diyen von der Leyen, AB Komisyonunun hidrojen alanına destek olmak için elinden geleni yaptığını belirtti.



Von der Leyen, hidrojen pazarını büyütmek için güçlü kamu yatırımı, hidrojen için küresel bir pazar oluşturmaya yönelik uluslararası işbirliği ve yeniliği teşvik etmek için özel sektörle yeni ortaklık üzerinde çalıştıklarını ifade etti.



Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında çeşitli fonlarla hidrojen vadilerine, hidrojen trenlerine ve temiz çelik fabrikalarına yatırım yaptıklarına işaret eden von der Leyen, "AB genelinde yaklaşık 80 hidrojen projesi için 17 milyar euronun üzerinde kamu desteğine onay verdik." dedi.

