AB iç sınırları haziranda tamamen açıyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson, AB üyesi ülkelerin içişleri bakanlarının sanal ortamda yaptıkları toplantının ardından basına açıklamalarda bulundu.



Bazı AB ülkelerinin birbirlerine sınırları açmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Johansson, haziran ayı bitmeden Schengen bölgesinde iç sınırların tamamıyla açılması gerektiğini söyledi.



Johansson, bugünkü toplantıda üye ülkelerin, önce AB'nin iç sınırlarının ardından dış sınırlarının açılmasını desteklediklerini, bununla birlikte AB ülkelerinin neredeyse tamamının 15 Haziran'da sona erecek olan "üçüncü ülkelere seyahat kısıtlamasının uzatılması" yönünde görüş bildirdiğini kaydetti.



Johansson, "Temmuz başından itibaren kademeli olarak (yabancıların) AB ülkelerine seyahat kısıtlamasının kaldırılmasını değerlendirmeliyiz" dedi.



AB Komisyonu, geçen ay üçüncü ülkelerden Schengen bölgesine gelenler için uygulanan seyahat yasağının 15 Haziran'a kadar uzatılması talebinde bulunmuştu.



ALMANYA'DA 1 TEMMUZA KADAR UZATMA TAVSİYESİ



Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ise, Avrupa Birliği'nden (AB) üçüncü ülkelere yönelik seyahat yasağının 1 Temmuz’a kadar uzatılmasını önerdiklerini söyledi.



Seehofer, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, bugün AB içişleri bakanlarıyla düzenlenen toplantıda sınırların açılması konusunu görüştüklerini belirtti.



Toplantıda, üçüncü ülkelerden AB'ye seyahat yasağının 1 Temmuz'a kadar uzatılmasını istediklerini ifade eden Seehofer, o tarihten sonra ise söz konusu yasağın ülke bazlı kaldırılmasından yana olduklarını kaydetti.



Seehofer, sınır kontrollerinin 15 Haziran'dan itibaren tamamen kaldırılması teklifinin gelecek hafta bakanlar kuruluna sunulacağını vurguladı.



TÜRKİYE İLE TURİZM 1 TEMMUZ'DAN SONRA BAŞLAYABİLİR



Almanya İçişleri Bakanı Seehofer'in açıklamalarının ardından medyada Almanya'nın 1 Temmuz’dan itibaren Türkiye ile turizmin başlamasına yeşil ışık yakabileceği yorumunda bulunuldu.



AB’ye seyahat sınırlamasının ABD, Rusya, Brezilya gibi ülkeler için sürmesi bekleniyor.



AB Komisyonu'nun gelecek hafta üçüncü ülkelerden seyahat konusunda üye ülkelere tavsiyede bulunması öngörülüyor.



Alman hükümeti, bu tavsiye ışığında Alman vatandaşları için seyahat uyarısı yaptığı ülkeler listesinden Türkiye’yi çıkarabilir. Almanya daha önce 31 ülkeye seyahat uyarısını kaldırmıştı.

