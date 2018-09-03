Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, AB Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu.



Suriye’de savaşın henüz bitmediğini belirten Mogherini, “İdlib’e olası bir saldırı zaten yeterince acı çekmiş halk üzerinde yıkıcı sonuçlar doğurabilir. Şu haftalarda bunu engellemek için elimizden geleni yapmalıyız” ifadelerini kullandı.



Ortadoğu'daki bir diğer sorun olan İsrail-Filistin gerginliğinin de arttığına ve iki devletli çözüme ulaşmanın gittikçe zorlaştığına dikkati çeken Mogherini, “Tüm dünya, kaos anına doğru ilerliyor ancak burada sorulması gereken soru, bu sadece 'anlık' mı, yoksa uzun dönemli bir trend mi?” ifadelerini kullandı.



Suriye'de muhaliflerin son kalesi İdlib'de 4 milyona yakın sivil, Esad rejimi ve destekçilerinin olası operasyonundan endişe duyuyor.



Stratejik konumdaki İdlib'de yaşanabilecek herhangi bir çatışmanın, Türkiye ve Avrupa'ya büyük bir göç dalgasını tetiklemesi ihtimali bulunuyor.

