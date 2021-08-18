AB ile ABD'nin de aralarında olduğu 20 ülke, Afgan kadınların haklarının korunması çağrısı yaptı

Arnavutluk, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Şili, Kolombiya, Kosta Rika, Ekvador, El Salvador, Avrupa Birliği, Honduras, Guatemala, Kuzey Makedonya, Yeni Zelanda, Norveç, Paraguay, Senegal, İsviçre, Birleşik Krallık ve ABD, Taliban'ın Afganistan'ı kontrol altına almasının ardından kadın ve kız çocuklarının durumuna dikkati çeken ortak bir açıklama yayımladı.



Afgan kadın ve kız çocuklarının, eğitim, çalışma ve hareket özgürlüğünün kısıtlanmasından derin endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, kadın ve kız çocuklarının haklarının korunması çağrısı yapıldı.



Açıklamada, "Afgan kadınları ve kız çocukları, tüm Afgan halkı gibi güvenli ve onurlu yaşamayı hak ediyor. Onlara yönelik her türlü ayrımcılık ve istismarın önlenmesi gerek. Uluslararası toplum olarak bizler, seslerinin duyulması için onlara destek olmaya ve insani yardımlara hazırız" denildi.



Açıklamada, kurulacak herhangi bir hükümetin son 20 yılda Afganistan'daki kadın ve kız çocuklarının yaşamının ayrılmaz bir parçası haline gelen hak ve özgürlüklerini nasıl güvence altına alacağının yakından izleneceği de belirtildi.



TALİBAN'IN ÜLKEYE HAKİM OLMA SÜRECİ



ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.



Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.



Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.



Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

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