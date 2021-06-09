AB ile Yunanistan arasında Türkiye sınırındaki "ses topu" anlaşmazlığı devam ediyor

Yunanistan'ın göçmenlerin geçişlerini engellemek için Türkiye sınırına çok yüksek ses çıkaran "ses topu" yerleştirmesi ile ilgili Avrupa Birliği ve Yunanistan tarafları karşılıklı açıklamalar yaptı.



AB Komisyonunun iç işlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson ile Yunanistan'ın Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis'in Brüksel'deki görüşmesinden sonra düzenlenen basın toplantısında, konuyla ilgili soru üzerine, ikili arasında Yunanistan sınır güvenlik birimlerinin Türkiye sınırına konuşlandırdığı ve geçen haftalarda testleri yapılan "ses topu" hakkındaki anlaşmazlık gündeme geldi.



‘SINIRLARI KORUMAK İÇİN GARİP BİR YÖNTEM’



Johansson, ses topunun bugünkü görüşmede ele alınıp alınmadığının sorulması üzerine, "Bugün bunu konuşmadık. Benim görüşüme göre bu, sınırlarınızı korumak için garip bir yöntem" dedi.



Görev alanında AB sınırlarının korunması da bulunan Johansson'a karşılık veren Yunan bakan ise ses topunu savundu.

‘KİMSEYİ TEHLİKE ALTINA SOKMADAN SINIRLARI KORUYABİLİR’



Mitarakis, uluslararası hukuku ihlal etmeyen teknolojileri kullanabileceklerini belirterek "Bu, kimseyi tehlike altına sokmadan AB sınırlarını koruyabilir" diye konuştu.



Mitarakis, "Yunan polisi ve sahil güvenliğinin sınırlarda ve Ege'de özellikle son iki yılda insan hayatının korunmasında mükemmel bir geçmişi" bulunduğunu savundu.



YUNAN BAKAN: BU TUHAF DEĞİL



Yunan bakan, Yunanistan'ın ses topu kullanarak AB hukukunu ihlal edip etmediği sorusuna, "Yunan polisini etkileyecek operasyonel konular hakkında konuşmayacağım” derken, “Bu operasyonel konuları insan kaçakçılarının eline geçecek bilgilerin dışında tutmak önem taşıyor. Önemli olan şu. Bu tuhaf değil. Asıl mesele şu. Her şey etkili şekilde ve AB mevzuatı dahilinde olmak zorunda” ifadelerini kullandı.



Johansson da Yunan bakanın konuşmasının ardından tekrar söz alarak, "Bence bu sınırlarınızı korumak için tuhaf bir yol. Bu, AB Komisyonu tarafından kurulmuş bir şey değil. Bunun temel haklara uygun olduğunu ümit ediyorum. Bu güç netleştirilmeli. Bir ihlal sürecinde değiliz" karşılığını verdi.

AB, 'ENDİŞELİYİZ' AÇIKLAMASI YAPMIŞTI

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Yunanistan'ın göçmenlerin geçişlerini engellemek için Türkiye sınırına çok yüksek ses çıkaran "ses topu" yerleştirmesinden "endişeli" olduğu ve Atina'dan konu hakkında bilgi istediği bildirilmişti.



AB Komisyonu sözcülerinden Adelbert Jahnz, günlük basın toplantısında konuyla ilgili soruyu yanıtlarken, AB'nin dış sınırlarındaki altyapıdan üye ülkelerin sorumlu olduğunu hatırlatmıştı



YUNANİSTAN'IN "SES TOPU"



Atina yönetimi, bir süre önce Meriç sınır bölgesine, muhtemel toplu göçmen akınlarına karşı kullanmak üzere, taşınabilir, güçlü ses dalgaları yayabilen 2 adet Uzun Menzilli Aktif Akustik Uyarıcı (LRAD) sistemi yerleştirdi.



Sivil ve askeri alanlarda kullanılan LRAD sistemleri, insanlar üzerinde kullanıldığında yön şaşırtıyor, sağır edebiliyor, dayanılmaz acılara neden oluyor ve sonucu belirsiz sağlık sorunlarına yol açabiliyor.



Yunan polisine ait zırhlı aracın üzerine kurulan ve "ses topu" olarak adlandırılan uzun menzilli akustik cihazdan Türkiye sınırına doğru sağır edici sesler gönderilebilecek sistem, bazı AB ülkeleriyle insan hakları savunucularının da tepkisini çekiyor. Ses topunun bir savaş uçağının gürültüsüne eş değerde ses çıkarabildiği belirtiliyor.