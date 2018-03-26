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AB ile zirve öncesi Kurz'dan Türkiye karşıtı açıklama

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Dünya

Bulgaristan'ın Varna kentinde bu akşam düzenlenecek kritik Türkiye-AB Zirvesi öncesinde Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'dan Türkiye karşıtı bir açıklama geldi. Kurz, Türkiye ile AB arasındaki üyelik müzakerelerinin sona erdirilmesi çağrısı yaptı.

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Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz zaman zaman Türkiye karşıtı çıkışlarda bulunuyor.

Avusturya Başbakanı Kurz, Varna'daki kritik buluşma öncesinde de görüşlerini tekrarladı.

Alman Die Welt gazetesine konuşan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Türkiye'nin üyelik müzakerelerinin durdurulmasını istedi.

Kurz, Türkiye'nin insan hakları alanında ve temel demokratik değerlerde sistematik ihlallerde bulunduğunu öne sürdü.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz daha önce de Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde yeri olmadığını söylemişti.

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