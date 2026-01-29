AB, İran Devrim Muhafızları'nı terör örgütü ilan etti

ABD'nin İran'a saldırı tehditleri artarken Avrupa Birliği bugün kritik bir karar aldı.



Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları, İran İslam Devrim Muhafızları Birliği'ni (İDGK) birliğin terör örgütleri listesine ekleme konusunda anlaştılar.

AB Dış Politika Temsilcisi, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, "AB Dışişleri Bakanları, İran Devrim Muhafızları'nı terör örgütü olarak ilan etme konusunda kararlı bir adım attılar. Kendi halkından binlerce insanı öldüren herhangi bir rejim, kendi sonuna doğru ilerliyor demektir" dedi.

İRAN: AVRUPA BÜYÜK BİR HATA YAPIYOR



İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Avrupa'nın büyük bir stratejik hata yaptığını söyledi.



İRAN'DAKİ GÖSTERİLER



İran'da, 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti. Gösterilerin sona ermesinin ardından son günlerde internet erişimi kısmen ve sınırlı şekilde yeniden sağlanmıştı.

İran Şehit ve Gaziler Vakfının Adli Tıp Kurumuna dayandırdığı 21 Ocak'taki açıklamasında gösteriler sırasında çıkan olaylarda güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA) ise gösterilerde çıkan olaylarda 5 bin 848 kişinin hayatını kaybettiğini, 41 bin 283 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.