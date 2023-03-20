AB İran'a yaptırım listesini genişletti

Avrupa Birliği (AB), insan hakları ihlalleri gerekçesiyle İran'a uyguladığı yaptırım listesine 8 kişi ve 1 kurumu ekleme kararı aldı.



AB Konseyi, İran'daki "ciddi insan hakları ihlallerinden sorumlulara" yönelik yeni kısıtlayıcı önlemler alındığını açıkladı.



Açıklamada, İran'dan 8 kişi ve 1 kurumunun AB yaptırım listesine eklendiği, özellikle işkence ve adil olmayan yargılamalarda idam cezalarından sorumlu yargı mensuplarının hedeflendiği belirtildi.

YAPTIRIM UYGULANAN KURULUŞ SAYISI 34 OLDU



Yaptırım listesine, kadınlara karşı nefret söyleminde bulunan din adamları, hakimler, İran meclisi üyesi, İran Radyo Televizyon Kurumu yöneticisi ile İran Kültürel Devrim Konseyi'nin dahil edildiğine işaret edilen açıklamada, son kararla İran'a yönelik yaptırım listesindeki kişi sayısının 204'e, kuruluş sayısının 34'e yükseldiği kaydedildi.



Yaptırım listesindeki kişilere seyahat yasağı getirildi. Bu kişi ve kurumların mal varlıkları donduruldu ve mali kaynak sağlanması yasaklandı.

