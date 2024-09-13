AB, İran'ın havacılık sektörüne yaptırım getirebilir

Avrupa Birliği'nin (AB) dış politikadan sorumlu en üst düzeydeki yetkilisi Josep Borrell, İran'ın Rusya'ya balistik füze gönderdiği haberleri nedeniyle, İran'ın havacılık sektörüne yaptırım getirmeyi değerlendirdiklerini belirtti.



ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 10 Eylül'de yaptığı açıklamada Rusya'nın İran'dan balistik füzeler aldığını ve bunları muhtemelen birkaç hafta içinde Ukrayna'da kullanacağını belirterek, Moskova ile Tahran arasındaki iş birliğinin Avrupa'nın güvenliğini tehdit ettiği uyarısında bulunmuştu.



İran bu suçlamaları reddetmişti.



Borrell yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliği İran'ı Rusya'ya balistik füze göndermemesi konusunda defalarca sert şekilde uyardı" dedi ve AB'nin "uluslararası ortaklarla eş güdümlü ve hızlı bir şekilde karşılık vereceğini" söyledi.

