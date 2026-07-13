AB, İsrail yerleşimlerine ticaret yasağını masaya yatırdı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde basına açıklamalarda bulundu.

AB Komisyonunun hazırladığı seçenek belgesinin masaya yatırıldığını belirten Kallas, "Farklı seçenekler, bu belgede ortaya konuyor. Şimdi tartışmaların nasıl ilerleyeceğini göreceğiz. Üye devletlerin bu seçeneklerden herhangi birine yönelik gerçekten bir irade gösterip göstermeyeceğini ve Komisyondan daha somut adımlar talep edip etmeyeceklerini göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kallas, kendi kişisel tercihinin önemli olmadığını, asıl meselenin 27 ülkenin ortak zeminde buluşmasını sağlamak olduğunu vurguladı.

“YASA DIŞI YERLEŞİMLERLE TİCARETİN YASAKLANMASI”

Üye ülkelerden "yasa dışı yerleşimlerle ticaretin yasaklanmasına" ilişkin çok sayıda talep geldiğine dikkati çeken Kallas, herkesin işgal altında tutulan Batı Şeria'daki durumun artık kabul edilemez olduğu konusunda hemfikir olduğunun altını çizdi.

Ticaret yasağına ilişkin kararın hangi yöntemle alınacağına dair farklı hukuki görüşlerin bulunduğunu ifade eden Kallas, "Biz, şu anda Konsey binasındayız ve AB Konseyi Hukuk Servisi, bunun ticaretle ilgili bir konu olması nedeniyle nitelikli çoğunluk oylamasının yeterli olduğu görüşünü dile getiriyor." bilgisini paylaştı.

İTHALAT YASAĞI DEĞERLENDİRİLİYOR

AB Komisyonunun değerlendirdiği seçenekler arasında yasa dışı yerleşimlerde imal edilen ürünlerin ithalatının tamamen veya kısmen yasaklanması, bu ürünlere yönelik ihracat lisansı zorunluluğunun getirilmesi ve caydırıcı düzeyde yüksek gümrük vergilerinin uygulanması yer alıyor.

Tedbirlerin AB'nin ortak ticaret politikası kapsamında değerlendirilmesi halinde karar nitelikli çoğunlukla alınabilecek. Bunun ortak dış ve güvenlik politikası kapsamında değerlendirilmesi halinde ise kararın yürürlüğe girebilmesi için 27 üye ülkenin oy birliği aranacak.