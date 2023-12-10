AB: İsrail'den ithal edilen kekikte normalin 500 katı pestisit buldu

Avrupa Birliği'nin (AB) gıda güvenlik sistemi, İsrail'den Belçika'ya gönderilen kekiklerde normalin 500 katından yüksek oranda çeşitli tarım ilacı kalıntıları tespit edildiğini bildirdi.

AB: İsrail'den ithal edilen kekikte normalin 500 katı pestisit buldu

AB'nin Gıda ve Yem Hızlı Uyarı Sistemi (RASFF) verilerine göre, Belçika'nın 'den ithal ettiği ve diğer AB ülkelerine gönderilmesi planlanan kekiklerde 7 farklı türde, yüksek seviyede pestisit atıkları belirlendi.

İsrail kekiğinde AB'ye ithal edilmesine izin verilen sınırdan 550 kat fazla chlorfenapyr, 500 kat fazla chlorothalonil, 330 kat fazla bromopropilat, 230 kat fazla dinotefuran, 34 kat fazla imidakloprid, 22 kat fazla bifenthrin ve 21 kat fazla cyflumetofen tespit edildi.

Türkiye pestisit kalıntısında AB'de ilk sırada

Türkiye pestisit kalıntısında AB'de ilk sırada

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Özellikle chlorfenapyr ve dinotefuran, yasak madde sınıflamasında yer alıyor.

Risk nedeniyle AB yetkili kurumlarına uyarıda bulunulurken, Belçika, İsrail'den ithal edilecek ürünlere yönelik denetimlerini artırdı.

AB, ithal ettiği gıda ürünlerinin güvenli olmasını sağlamak için RASFF'ı kurmuştu. Bu sistem AB'ye ithal edilen gıdalarda belirlenen risklere karşı alınan önlemler hakkında bilgi paylaşımını amaçlıyor.

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