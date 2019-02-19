AB Komisyonu, kamyon ve otobüs gibi taşıtlardaki emisyon salınımlarını sınırlandıracak düzenleme konusunda AP ve AB Konseyi arasında yapılan müzakerelerde uzlaşı sağlandığını açıkladı.



Buna göre, yeni kamyonların karbondioksit emisyon salınımları 2030 yılına kadar 2019 yılı seviyelerinin yüzde 30 altına indirilecek.



Yeni düzenlemeyle AB çapında ilk defa kamyon ve otobüs gibi vasıtalara emisyon salınım sınırlaması getiriliyor.



Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için AP ve AB Konseyinin resmi onayı gerekiyor.



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