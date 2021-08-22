AB Komisyon Başkanı Leyen: Taliban'ı tanımıyoruz

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İspanya'nın başkenti Madrid'te, Afganistan'dan tahliye edilenlerin bulunduğu bir askeri üssü ziyaret etti. Beraberindeki AB liderleri ile ortak basın toplantısı düzenledi.



Komisyon Başkanı, Taliban ile "sadece insan hayatını kurtarmak için operatif temaslarının" olduğunu söyledi.



Taliban'ı davranışlarına göre değerlendireceklerini belirten Leyen, "Çocukların ve kadınların haklarını inkar eden bir rejime bir euro bile verilmeyecek" dedi.



Leyen Afgan mülteciler için de AB ülkelerine çağrıda bulundu. Üye ülkelerden kapasiteleri oranında kota belirlemelerini isteyen Başkan, Komisyon olarak bu ülkelere gerekli maddi yardımları yapmaya hazır olduklarını söyledi.





