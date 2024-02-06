AB Komisyon Üyesi Varhelyi: AB terörle mücadelede Türkiye'nin yanında

İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde polis noktasına silahlı saldırı düzenlenmiş ve saldırıda 1 vatandaş hayatını kaybetmişti. Saldırıda 3’ü polis 5 kişi de yaralanmıştı.

Kontrol noktasına yönelik terör saldırısında etkisiz hale getirilen 2 kişinin terör örgütü DHKP/C mensubu olduğunu açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırı sonrası 25 adrese operasyon düzenlendiğini ve 40 şüphelinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Avrupa Birliği Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Varhelyi, Çağlayan Adliyesi'nde düzenlenen saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Çağlayan adliyesi önünde bugün gerçekleşen terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Avrupa Birliği terörle mücadelede Türkiye'nin yanındadır. Yaralılara acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.