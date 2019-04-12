Olay, Ruanda soykırımında hayatını kaybeden 800 bin kişi için "anma ışığının" yakılması sırasında yaşandı.
Heyet ateşi yaktıktan sonra geri çekildiği sırada AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker dalgınlıkla yana dönerek elindeki meşaleyi Jeanette Kagame'nin yüzüne yaklaştırdı.
Yanlarındaki bir görevli Juncker'e müdahale ederken, First Lady yüzüne tehlikeli derecede yaklaşan alevlerden son anda kurtuldu.
AB zirvelerinde kimi zaman sendeleyen, kimi zaman da liderlerin desteğiyle ayakta duran AB Komisyonu Başkanı Juncker bazı toplantılarda sergilediği ilginç davranışlarla da gündem olmuştu.
AB Komisyonu Başkanı Juncker az daha First Lady'yi yakacaktı
NTV HaberDünya
Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker Ruanda soykırımının 25'inci yılını anma töreninde az daha ülkenin First Lady'si Jeanette Kagame'yi yakıyordu.
Olay, Ruanda soykırımında hayatını kaybeden 800 bin kişi için "anma ışığının" yakılması sırasında yaşandı.