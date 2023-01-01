AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Şengen bölgesine dahil olan Hırvatistan'ı ziyaret etti

Hırvatistan'ın Slovenya sınırındaki Bregana'yı ziyaret eden von der Leyen'e, Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar ve Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic eşlik etti.



Hırvatistan'ın Şengen bölgesine dahil olmasıyla gece yarısı itibarıyla Slovenya'daki sınır rampalarının kaldırıldığı alanda açıklamada bulunan von der Leyen, bugünün tarihi bir gün olduğuna işaret ederek, "Bugün, kutlanacak bir gün. AB'nin en genç üyelerinden Hırvatistan bugün hem Şengen hem de euro bölgelerine girdi. Bir günde iki büyük adım." dedi.



Vatandaşların daha serbest seyahat edebileceğini söyleyen von der Leyen, "Hırvatlar ilk defa euro ile ödeme yapacakları bugünü de unutmayacaklar. Euro sizi hem ticaret hem de yatırım anlamında daha güçlü kılacak" diye konuştu.

PARA BİRİMİ EURO OLDU



Ev sahibi Plenkovic de Hırvatistan'ın bugün stratejik, ulusal ve siyasi hedeflerine ulaştığını kaydederek, "İki adımı bir günde atan ilk ülkeyiz. Bugünden itibaren hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Araçlar herhangi bir kontrol olmadan geçiyor. Bekleme ve kalabalık yok" sözlerini sarf etti.



Hırvatistan'ın, Avrupa Birliğinin sınırı haline geldiğini söyleyen Plenkovic, "Tecrübelerimizi Şengen'in daha da güçlenmesi için kullanacağız" ifadesini kullandı.



Pirc Musar da Hırvatistan'ı tebrik ederek, "Avrupa bizim evimiz ve öyle de kalacak. Bizim sorumluluğumuz onu korumak" dedi.



Von der Leyen ayrıca, başkent Zagreb'de Plenkovic ile kahve içip, ödemesini euro ile yapacak.



Hırvatistan dün gece yarısı Şengen bölgesinin 27'nci üyesi haline gelirken, aynı zamanda resmi para birimini de kunadan euroya çevirdi.



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