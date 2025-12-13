AB Komisyonu: Bulgaristan, siyasi krizden bağımsız olarak 1 Ocak 2026’da euroya geçecek

Bulgaristan Parlamentosu, Başbakan Rossen Zhelyazkov hükümetinin istifasını kabul etmiş, ülke 26 Kasım’dan bu yana tartışmalı bütçe planlarıyla başlayan ve yolsuzluk ile adalet eksikliği gibi geniş kapsamlı şikâyetlere dönüşen protestolarla sarsılıyordu.

AB Komisyonu sözcüsü, euroya geçiş için gereken tüm ana kriterlerin Bulgaristan tarafından karşılandığını ve gerekli kararların çoktan alındığını belirterek, “Siyasi durum nasıl gelişirse gelişsin, Bulgaristan 1 Ocak 2026’da euro bölgesinin parçası olacak” dedi.

Ülkede bazı siyasi aktörler, özellikle Cumhurbaşkanı Rumen Radev ve Rusya yanlısı muhalefet partileri, euroya geçişin ertelenmesini savunuyordu. Ancak Bulgar Parlamentosu daha önce euroya geçiş konusunda referandum çağrılarını hem anayasal gerekçelerle hem de parlamentonun uzun süredir euroyu desteklemesi nedeniyle reddetmişti.