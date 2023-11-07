AB Komisyonu üyesinden Gazze için kıyamet uyarısı

"ÇATIŞMALARA ARA VERİLMESİ ŞART"

​​​​​​​Lenarcic, "Kısıtlama olmadan güvenli şekilde insani yardımların ulaştırılması için çatışmalara insani aralar verilmesi herhangi bir çatışmadaki tüm tarafların uluslararası yasal yükümlülüğüdür. Gelecekte bu olmazsa şu anda Gazze’de gördüğümüz felaket kıyamete dönüşebilir." diye konuştu.



Adına "ateşkes" veya "insani ara" ne denirse densin çatışmalara ara verilmesinin şart olduğunu vurgulayan Lenarcic, "Son bir ayda hiç insani ara verilmedi. Bir tane bile olmadı." dedi.



Lenarcic, Gazze'de her türlü insani yardıma acilen ihtiyaç duyulduğunu, özellikle de yakıt gereksinimi bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu:



"Gazze’ye yakıt girişi mümkün değil. İnsani açıdan bu çok ciddi bir sorun çünkü yakıt olmadan jeneratörler, hastaneler, su pompaları, arıtma tesisleri, fırınlar çalışamıyor. Yakıt aynı zamanda insani yardım çalışanları ve kuruluşları için de gerekli. Yakıt şu anda aşırı derecede gerekli."



Yakıtın hem sivil hem askeri amaçla kullanıldığını hatırlatan Lenarcic, "İsrail’in yakıt girişine izin vermeye hazır olmamasını anlıyoruz ancak yakıtın insani amaçlar dışında kullanılmaması için yeterli garantileri vermek mümkün. Bu yapılabilir ve yapılmalı." ifadesini kullandı.