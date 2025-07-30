AB Komisyonu'ndan yeni sınır kontrol sistemi: Uygulama ekim ayında

Komisyondan yapılan açıklamada, EES'nin 12 Ekim'den itibaren 6 aylık süre boyunca kademeli olarak uygulanacağı daha sonra tüm sınır geçiş noktalarında aktif hale geleceği belirtildi.



Açıklamada, EES'nin sınır yetkilileri, ulaştırma sektörü ve yolcuların yeni prosedürlere uyum sağlaması için kademeli uygulanacağı kaydedilerek "EES'nin ekimde devreye girmesiyle AB, daha güvenli ve verimli bir sınır yönetim sistemi oluşturma hedefine ulaşma yolunda önemli bir adım atmaktadır" ifadesi kullanıldı.

EES SİSTEMİ NEDİR?

EES ile AB üyesi bir ülkede, kısa süreli kalışlar için seyahat eden AB vatandaşı olmayan kişilerin giriş ve çıkışları, pasaport bilgileri, parmak izleri ve yüz görüntüleri dijital olarak kaydedilecek.



Yeni sistemle Schengen bölgesine düzensiz girişlerin kontrol edilmesi ve bunlarla mücadele edilmesi amaçlanıyor.



Normalde 10 Kasım 2024 itibarıyla yürürlüğe girmesi planlanan yeni sistem, birçok kez üye ülkelerin altyapılarının henüz hazır olmaması gerekçesiyle ertelenmişti.

