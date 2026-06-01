AB Konseyi Başkanı Costa'dan "genişleme" mesajı

Costa, Bosna Hersek 'in başkenti Saraybosna'da ülkenin Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle ortak basın toplantısı düzenledi.

Bosna Hersek'in AB'ye katılım müzakerelerinde sonraki aşamaya geçmesine "sadece birkaç adım kaldığını" söyleyen Costa, "Şimdi hedefinize odaklanmanın ve reformların hızını artırmanın zamanı." diye konuştu.

Costa, AB'ye katılımın tek pazara erişimin yanı sıra "stratejik tercihlerin paylaşıldığı siyasi birliğe katılmak" anlamına geldiğini ifade ederek, Bosna Hersek'e katılım müzakerelerini yürütecek başmüzakereciyi atama çağrısı yaptı.

Genişlemenin Avrupa'nın barışı, istikrarı ve güvenliğine yapılan yatırım olduğunu kaydeden Costa, "Küresel jeopolitik belirsizlik ve ekonomik istikrarsızlık döneminde, genişleme Avrupa için fırsatın da üstünde jeostratejik bir çıkardır." değerlendirmesinde bulundu.

Costa, Bosna Hersek'teki Barış Uygulama Konseyi (PIC) toplantısının yaklaştığını hatırlatarak, atanması beklenen yeni Bosna Hersek Yüksek Temsilcisinin ülkenin AB'ye katılma tercihini temsil etmesi gerektiğini söyledi.