AB Konseyi Başkanı Michel, Aliyev ve Paşinyan ile görüştü

AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Aliyev ve Paşinyan ile son olarak 16-17 Şubat'ta Münih'te bir araya gelen Michel, üç liderin bir araya geldiği 14 Aralık 2021'den dördüncü kez üçlü toplantının düzenlendiği 31 Ağustos 2022 arasındaki Brüksel süreci çerçevesinde çeşitli konuları gündeme getirdi.



Azerbaycan ile Ermenistan arasında normalleşme ve kalıcı barış için AB'nin güçlü arzusunu yineleyen Michel, Laçın Koridoru'ndaki durum, ani gerginlikler, son can kayıpları ve olumsuz söylemlerle ilgili endişesini dile getirdi.



Michel, iki lidere, çözüm bulunması ve gerginliği tırmandıracak eylemlerden kaçınılması konusunda çağrıda bulundu.



Michel, telefon görüşmeleri hakkında sosyal medyadaki açıklamasında da sahadaki son durumu ele aldıklarını, iki ülke arasındaki normalleşme sürecinin ilerletilmesine destek vermek amacıyla AB'nin hazır olduğunu iki tarafa ilettiğini bildirdi.



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