AB Konseyi Başkanı Michel'den Refah'a kara saldırısı düzenleyen İsrail'e tepki

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Refah'ta mahsur kalan sivillerin güvenli olmayan bölgelere tahliyesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

AB Konseyi Başkanı Michel'den Refah'a kara saldırısı düzenleyen İsrail'e tepki

Konseyi Başkanı Michel, X hesabındaki paylaşımında 'i uluslararası insancıl hukuka saygı göstermeye ve Refah'a kara saldırısı yapmamaya çağırdı.

Konsey Başkanı, "Refah'ta mahsur kalan sivillerin güvenli olmayan bölgelere tahliyesi kabul edilemez. Geçiş noktaları tamamen işler durumda olmalı ve vahim kıtlığın ortasında temel insani yardımın geçmesine izin verilmelidir." ifadelerini kullandı.

Kalıcı ateşkesin sağlanması için çabaların devam etmesi gerektiğini belirten Michel, AB'nin, bölgede kalıcı ve adil barışın sağlanması için iki devletli çözüme bağlılığını yineledi.

Michel, "Birleşmiş Milletler kararında da belirtildiği üzere İsrail ile barış ve güvenlik içinde yan yana var olacak bir Filistin devletinin kurulması bu açıdan kilit önem taşımaktadır." ifadelerine yer verdi.

İsrail ordusu, 7 Mayıs sabahı Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Gazze'nin Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

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