AB Konseyi yeni AB Komisyonu listesini onayladı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, 31 Ekim 2024'e kadar görev yapacak AB Komisyonu'nun aday listesini onayladı. Listede aday göstermeyen İngiltere'den üye yer almadı.

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AB Komisyonu'nun yeni üyelerinin Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Strazburg'daki Genel Kurulu'nda onaylanması halinde 1 Aralık'ta göreve başlaması bekleniyor.

Türkiye'yi de yakından ilgilendiren Genişlemeden Sorumlu Üyenin Macar Oliver Varhelyi, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi'nin de İspanyol Josep Borrel olması bekleniyor.

İngiltere, 1 Aralık'ta göreve başlaması öngörülen yeni AB Komisyonu'na ülkedeki erken genel seçimlerden önce aday göstermeyeceğini bildirmişti. Bu nedenle Komisyon listesinde 27 isim yer alıyor.

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