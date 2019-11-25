AB Konseyi yeni AB Komisyonu listesini onayladı

AB Komisyonu'nun yeni üyelerinin Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Strazburg'daki Genel Kurulu'nda onaylanması halinde 1 Aralık'ta göreve başlaması bekleniyor.



Türkiye'yi de yakından ilgilendiren Genişlemeden Sorumlu Üyenin Macar Oliver Varhelyi, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi'nin de İspanyol Josep Borrel olması bekleniyor.



İngiltere, 1 Aralık'ta göreve başlaması öngörülen yeni AB Komisyonu'na ülkedeki erken genel seçimlerden önce aday göstermeyeceğini bildirmişti. Bu nedenle Komisyon listesinde 27 isim yer alıyor.

