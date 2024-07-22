AB, Kosovalı Sırplar için vize serbestisini kabul etti

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları, Sırbistan tarafından Kosova vatandaşlarına yönelik verilen Sırp pasaportuna, Şengen bölgesine vize serbestisi sağlanmasına ilişkin düzenlemeyi kabul etti.

AB, Kosovalı Sırplar için vize serbestisini kabul etti

Brüksel'deki AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, Sırbistan tarafından vatandaşlarına verilen Sırp pasaportuna, Şengen bölgesine vize serbestisi sağlanmasına ilişkin düzenleme kabul edildi.

Düzenlemeye göre Sırp pasaporta sahip olanlar, Şengen bölgesine 180 günlük süre içinde 90 güne kadar vize talep etmeden seyahat edebilecek.

Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Djuric, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kararı memnuniyetle karşıladı ve bunun “Kosova'daki Sırpların insan hakları açısından küçük ama önemli bir zafer.” olduğunu bildirdi.

Kosova'yı bağımsız bir devlet olarak tanımayan Sırbistan, Kosova'daki vatandaşlarına Sırp pasaportu veriyor.

Kosovalı yetkililer ise "yasa dışı" olarak adlandırdıkları pasaportların "egemenliklerini ihlal etmesinden" dolayı kabul edilemez olarak nitelendiriyor.

Öte yandan, Kosova pasaportuna sahip Kosova vatandaşları, 1 Ocak'tan itibaren Şengen bölgesine vizesiz seyahat edebiliyor.

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