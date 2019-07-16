Avrupa Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Kore'de kişilere ve kurumlara yönelik seyahat yasağı ve mal varlığı dondurulmasından oluşan yaptırımların gözden geçirilerek sürdürülmesi yönünde karar alındığı belirtildi.
Avrupa Birliği halihazırda Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetlerine katkı sağladığı iddia edilen 57 kişi ve 9 şirkete yaptırım uyguluyor.
AB'nin Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımları 2006'da başlamıştı. Bu ülkeyle silah ticareti ve Kuzey Kore'nin nükleer ve balistik füze teknolojisi geliştirmesine katkı verecek ürün, hizmet ve teknolojilerin sağlanması yasaklanmıştı.
AB Kuzey Kore'ye yaptırımları sürdürecek
NTV HaberDünya
Avrupa Birliği Kuzey Kore'ye uyguladığı yaptırımları gözden geçirdiğini ve mevcut yaptırımları sürdürme kararı aldığını açıkladı.
Avrupa Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Kore'de kişilere ve kurumlara yönelik seyahat yasağı ve mal varlığı dondurulmasından oluşan yaptırımların gözden geçirilerek sürdürülmesi yönünde karar alındığı belirtildi.