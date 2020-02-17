AB: Libya'da durum 'çok kötü'

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Brüksel'deki Dış İlişkiler Konseyi öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Berlin sürecinin işlemeye devam ettiği değerlendirmesinde bulundu.

"SAHADAKİ DURUM ÇOK KÖTÜ"



"Sahadaki durum çok çok kötü" ifadelerini kullanan Borrell, Libya'nın petrol satışının kesintiye uğramasının ülke ekonomisini zayıflattığını vurguladı.



Borrell, "Libya, satamadığı petrolden dolayı günde 60 milyon dolar kaybediyor" diyerek, bugün, bölgedeki silah ambargosunun denetlenmesi için ne gibi önlemler alınabileceğini görüşeceklerini ifade etti.

BERLİN'DE KONFERANS TOPLANMIŞTI



Libya sorununu görüşmek üzere 19 Ocak'ta düzenlenen Berlin Konferansı, yedi başlıkta 55 maddelik bir sonuç bildirisinin açıklanmasıyla sona ermişti.



Konferansa, Türkiye dahil 12 devlet ile Birleşmiş Milletler (BM), Libya'daki taraflar, Afrika Birliği, Arap Birliği ve AB temsilcileri katılmıştı.