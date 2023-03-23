AB Liderler Zirvesi başladı

AB liderlerinin geçen ay gerçekleştirdikleri zirvede, ABD'de enflasyonun düşürülmesine yönelik kapsamlı sağlık, iklim ve vergi düzenlemelerini içeren yasanın Avrupa'ya etkilerini tartışmıştı. Bu yasa ABD'deki yatırımlara önemli teşvikler sağlıyor. AB; ABD ve Çin gibi ülkelerdeki benzer teşvik ve desteklemeler karşısında Avrupalı üreticilerin rekabet avantajını kaybetmesinden çekiniyor. Liderler, sanayi yatırımlarını korumaya yönelik tedbirleri değerlendirecek.



Yeşil ve dijital dönüşümü hızlandırmanın ve yatırımları teşvik etmenin yollarını ele alacak liderlerin, sentetik yakıtlar ve nükleer enerjinin gelecekteki rolünü de tartışması bekleniyor.



FRANSA VE ALMANYA ARASINDA GÖRÜŞ AYRILIĞI



Fransa ile Almanya arasında nükleer enerji ve içten yanmalı motorlar konusundaki görüş ayrılıkları zirvenin, ana gündeminin dışına sapmasına neden olması bekleniyor.



Başını Almanya'nın çektiği bir grup ülke, AB'nin 2035 yılından itibaren içten yanmalı motora sahip, yani benzinli ve dizel yeni otomobillerin satışını yasaklama girişimine karşı çıkmıştı.



Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylanan ve AB ülkelerinde satılacak yeni otomobillere ve hafif ticari taşıtlara katı karbon emisyon standartları getirecek düzenleme, AB'nin büyük otomobil üreticisi ülkelerinin tepkisini çekmişti.



Almanya, planı desteklemek için AB'nin e-yakıt olarak bilinen ve yenilenebilir enerji ve havadaki karbondioksiti yakalama ile üretilen sentetik yakıtlarla ilgili bir muafiyet getirilmesi gerektiğini belirtmiş, AB Komisyonu'ndan bu konuda bir düzenleme talep etmişti. Böylece Almanya, sentetik yakıtlarla çalışan içten yanmalı motorlara sahip yeni arabaların satışına dair güvence istiyor.